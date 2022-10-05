«المركزي»: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 71.4% بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجني المباشر في مصر بمعدل 71.4% في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأضاف البنك، عبر بيان على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار (منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022).

وأظهر البيان ارتفاع صاف التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.3 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

ولفت إلى زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3مليار دولار (منها 2.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022).