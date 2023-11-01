المركزي: ارتفاع حجم الأصول بالبنوك إلى 14.150 تريليون جنيه بنهاية يوليو

ارتفعت أصول البنوك إلى 14.150 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة حوالي 352 مليار جنيه.

أصول القطاع المصرفي

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، بلغت الالتزامات من قبل البنوك في مصر 607.249 مليار جنيه، فيما بلغت في الخارج نحو 448.919 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وسجلت الاحتياطيات 497.792 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وبلغ رأس المال نحو 323.774 مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري، مقابل 323.776 مليار جنيه من يونيو لنفس العام.