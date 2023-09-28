«المركزي»: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 5.79 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي.

وسجلت الودائع تحت الطلب، بحسب «المركزي»، نحو 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 4.750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.685 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.



السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 8.343 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.

وسجل المعروض النقدي نحو 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مرتفعًا من 2.097 تريليون جنيه، فيما ارتفع النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفي إلى 997.590 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي مقابل 91.930 مليار جنيه في يوليو الماضي.