«المركزي»: ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023

أعلن المصري، في تقرير صادر اليوم، عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.565 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.121 تريليون لنفس الفترة من العام الماضي.

الودائع بالعملة الأجنبية

وتنقسم الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، وجاء في التقرير ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 412.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها 13.921 مليار ودائع تحت الطلب موجهه للقطاع العام، و 288.4 مليار جنيه للقطاع الخاص، و110.2 مليار للقطاع العائلي، وذلك مقابل 300.4 مليار جنيه إجمالي الودائع تحت الطلب لنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت الودائع لأجل إلى 1.152 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها 79.5 مليار للقطاع العام، و258 مليارا للقطاع الخاص، و814 مليارا موجهه للقطاع العائلي، مقابل 820.7 مليار جنيه إجمالي الودائع لأجل بنهاية أكتوبر 2022.

الودائع بالعملة المحلية

وأشار المركزي في التقرير إلى ارتفاع إجمالي الوائع بالعملة المحلية إلى 6.079 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، في مقابل 5.974 تريليون بنهاية أكتوبر من العام الماضي.