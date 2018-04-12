بنـــوك

المركزي: ارتفاع النقد المصدر إلى 8.9 مليار جنيه خلال 2017

أحمد الدسوقى أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالى النقد المصدر بمقدار 8.8 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2017، ليصل إلى 444.3 مليار جنيه، مقابل 435.4 مليار جنيه، فى ديسمبر 2016. وارتفع النقد المتداول 5.1 مليار جنيه بنهاية…

3:08 م, الخميس, 12 أبريل 18 3:08 م, الخميس, 12 أبريل 18

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالى النقد المصدر بمقدار 8.8 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2017، ليصل إلى 444.3 مليار جنيه، مقابل 435.4 مليار جنيه، فى ديسمبر 2016.

وارتفع النقد المتداول 5.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، ليصل إلى 438.7 مليار جنيه، فى مقابل 433.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً