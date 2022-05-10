«المركزي»: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.9% خلال أبريل

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.9% بنهاية أبريل 2022، مقابل 10.1% بنهاية مارس السابق له.

وأضاف المركزي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا قدره 2.4% في ابريل الماضي مقابل معدل بلغ 0.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 3.1% في مارس2022.

وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ 3.3% في أبريل 2022، مقابل معدل بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.2% في مارس 2022.