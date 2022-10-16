المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو

كشفت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأظهرت النشرة ارتفاع رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 245.516 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 234.690 مليار جنيه بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي إلى 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022