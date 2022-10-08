المركزي: ارتفاع القروض والودائع المساندة للبنوك إلى 292.5 مليار جنيه بنهاية يونيو

ارتفع حجم القروض والودائع المساندة للبنوك إلى 292.500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 127.788 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن مواعيد استحقاق تلك القروض والودائع المساندة ليكون أول استحاق حتى عام 2026 بقيمة 56 مليار جنيه ، و44 مليار جنيه حتى عام 2030 ، وتصل إلى 182.500مليار جنيه حتى عام 2036 ، و10 مليار جنيه حتى عام 2038.

وكانت القوائم المالية أظهرت ارتفاع إجمالي الأصول البنك المركزي إلى نحو 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 2.028 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكشفت القوائم عن ارتفاع ارصدة الذهب إلى 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 64.208 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق