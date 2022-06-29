المركزي : ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 6.280 تريليون

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 6.280 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 5.948 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي منذ قليل ، وصول المعروض النقدي 1.469 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 717.204 مليار جنيه.

وصعدت أشباه النقود لتسجل 4.810 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 4.549 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022.

وجاءت الزيادة في المعروض النقدي لصعود الودائع الجارية بالعملة المحلية ب 170.4 مليار جنيه، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ب43.8 مليار جنيه بمعدل 6.5%

وارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي لتسجل 3.419 تريليون جنيه نهاية مارس 2022، مقابل 3.241 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي منذ قليل وصول التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومي إلى 1.313 تريليون جنيه و للقطاع الغير حكومي بلغت 2.106 تريليون جنيه.

وسجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومة بالمحلية 912.639 مليار جنيه، و بالعملات الاجنبية 400 مليار جنيه.