المركزي: ارتفاع الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.801 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 مقابل 145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من نفس العام المالي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري المنشوره على موقعه الإلكتروني.

وكان وزير المالية محمد معيط، كشف أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبل

وقال إن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة