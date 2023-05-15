«المركزي»: ارتفاع التسوية اللحظية بين البنوك إلى 46.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل

ارتفعت إجمالي التسويات اللحظية بين البنوك إلى 46.3 تريليون جنيه بداية يناير 2023 حتى أبريل، مقابل 34.556 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، حسبما جاء في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم.

وجاء في تقرير «المركزي» انخفاض التسويات اللحظية بين البنوك على أساس شهري، لتصل إلى 11.76 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 12.3 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي.

وارتفع اجمالي عدد العمليات بين البنوك إلى 884.903 بنهاية أبريل الماضي.

نظام التسوية اللحظية (RTGS)

ويستخدم

في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعد (RTGS) نظام دفع ذا أهمية نظامية؛ إذ تعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.