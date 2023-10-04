المركزي: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول إلى 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول في إجمالي التدفقات للداخل، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج ( والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل).

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول

وأفاد في تقريره الصادر عن أداء ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2022-2023، أن الاستثمارات اقتصرت على نحو 6.6 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، مقابل 10.7 مليار دولار للعام المالي 2021-2022، بمعدل نمو 26.3% وبمقدار زيادة 2.9 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع التقرير السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6%، ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.