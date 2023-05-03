«المركزي»: ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام المالي الحالي

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

وأظهر المركزي في تقرير ميزان المدفوعات عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2022 مقابل نحو 4.7 مليار دولار.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.