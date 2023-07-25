«المركزي»: إيرادات السياحة في مصر ترتفع إلى 10.3 مليار دولار بنهاية مارس 2023

ارتفع صافي إيرادات مصر من السياحة، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2022/ 2023، إلى 10.3 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ نحو 25.75، بحسب بيانات البنك المركزي.

جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع عدد الليالي السياحة بمعدل 26.8% لتسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وكذلك عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل بلغ 32%، مسجلًا 10 ملايين سائح.



الاستثمار الأجنبي المباشر

وعلى الجهة الأخرى، سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، 7.9 مليار دولار.

وفي المقابل، حقق صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى الخارج نحو 3.4 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

وأسفرت هذه التطورات، بحسب البنك المركزي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 281.9 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م.