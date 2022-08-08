المركزي: إجراء 110.6 مليون معاملة على نقاط البيع بـ108.7 مليار جنيه خلال 6 شهور

كشف إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، عن إجراء نحو 110.6 مليون معاملة شراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS)، بقيمة بلغت 108.7 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، أن عدد المعاملات زاد مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنسبة 46.5%، إضافة إلى حدوث زيادة ملحوظة في قيم المعاملات تقدر بنحو 48.7% وبلغ عدد المعاملات 75.5 مليون معاملة بقيمة تقدر بـ 73.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن فترة عيد الأضحى شهدت طفرة في قيم المعاملات الإلكترونية ولأول مرة تقترب قيمتها من معاملات السحب النقدي، حيث بلغت قيم المعاملات الإلكترونية نحو 15 مليار جنيه خلال أسبوع العيد مقارنة بـ20 مليارا لمعاملات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، ما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين بسهولة وأمان المعاملات الإلكترونية.

وتابع: تم إجراء نحو 60.3 مليون معاملة شراء عبر الإنترنت (E-Commerce)، بقيمة 22.3 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتي نهاية يونيو 2022، كما زاد عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بنسبة 34%، وحققت قيم المعاملات زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 70% ليبلغ عدد المعاملات 49.9 مليون معاملة بقيمة تقدر بـ 13.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال إنه تم إجراء نحو 1.33 مليون معاملة تحويل من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، وبلغت قيمة هذه المعاملات 6.43 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2022، منذ إطلاقها في 22 مارس 2022.