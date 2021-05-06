بنـــوك

المركزي : إجازة 5 أيام بالبنوك بمناسبة عيد الفطر

و يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021
الحسينى حسن 9:18 م, الخميس, 6 مايو 21 9:18 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

الحكومة: إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال أمس الأربعاء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت في اجتماعها أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 5 أيام اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو .

اقرأ أيضا  مبادرة رواد النيل تفتح باب التقديم للدورة الثالثة لحاضنة التطبيقات التكنولوجية

وذكر رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس 6 مايو لمدة أسبوعين.

وقال إنه تقرر الغلق الكامل للشواطئ والحدائق وحظر الحفلات والرحلات الجماعية خلال إجازة عيد الفطر.

وتضمنت تلك القرارات أيضا غلق كل المحال والمولات والتجارية والكافيهات والمقاهي ودور السينما الساعة 9 مساء.

وقررت السماح بالاستمرار بخدمة “الديلفري” وتوصيل الطلبات للمنازل .

اقرأ أيضا  بنك مصر يتفق مع «MoneyFellows» على توفير طرق الدفع الإلكتروني

وتقرر أيضا حظر أي احتفالات أو فعاليات تتم في المنشآت الفندقية أو النوادي أو غيرها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

«المركزي التركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في مواجهة تضخم متصاعد

محمد عبد السند 4:59 م, الخميس, 6 مايو 21

استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم الخميس

منى صلاح 3:52 م, الخميس, 6 مايو 21

سعر الدينار الكويتي ينهي تداولات اليوم على استقرار أمام الجنيه

فاطمه امام 3:35 م, الخميس, 6 مايو 21

سعر الدولار اليوم يواصل استقراره في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 3:27 م, الخميس, 6 مايو 21

أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على استقرار أمام الجنيه

فاطمه امام 3:23 م, الخميس, 6 مايو 21

البنك المصري لتنمية الصادرات يعلن المشاركة في مبادرة إحلال المركبات

منى صلاح 3:20 م, الخميس, 6 مايو 21