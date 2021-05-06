المركزي : إجازة 5 أيام بالبنوك بمناسبة عيد الفطر

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

الحكومة: إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال أمس الأربعاء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت في اجتماعها أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 5 أيام اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو .

وذكر رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس 6 مايو لمدة أسبوعين.

وقال إنه تقرر الغلق الكامل للشواطئ والحدائق وحظر الحفلات والرحلات الجماعية خلال إجازة عيد الفطر.

وتضمنت تلك القرارات أيضا غلق كل المحال والمولات والتجارية والكافيهات والمقاهي ودور السينما الساعة 9 مساء.

وقررت السماح بالاستمرار بخدمة “الديلفري” وتوصيل الطلبات للمنازل .

وتقرر أيضا حظر أي احتفالات أو فعاليات تتم في المنشآت الفندقية أو النوادي أو غيرها.