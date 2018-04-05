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المركزي: إجازة في البنوك الأحد والإثنين

محمد سالمقرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك المحلية يومي الأحد والإثنين 7 و 8 أبريل الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.وتقرر أن تعود البنوك للعمل بدءًا من الثلاثاء المقبل.