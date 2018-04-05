المركزي: إجازة في البنوك الأحد والإثنين

بنـــوك المركزي: إجازة في البنوك الأحد والإثنينمحمد سالمقرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك المحلية يومي الأحد والإثنين 7 و 8 أبريل الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.وتقرر أن تعود البنوك للعمل بدءًا من الثلاثاء المقبل. 9:59 ص, الخميس, 5 أبريل 18 9:59 ص, الخميس, 5 أبريل 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر محمد سالمقرر البنك المركزى تعطيل العمل بالبنوك المحلية يومي الأحد والإثنين 7 و 8 أبريل الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.وتقرر أن تعود البنوك للعمل بدءًا من الثلاثاء المقبل. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر