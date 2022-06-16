«المركزي»: أكبر 10 بنوك تستحوذ على 82.7% من أرباح القطاع المصرفي

كشف تقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي اليوم عن صافي أرباح البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية سجلت 30.479 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي لتستحوذ على نسبة 82.7% من إجمالي أرباح البنوك العاملة بالسوق.

وأضاف التقريرأن صافي العائد للبنوك العشرة الكبار بلغ نحو 61.559 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، كما سجل صافي ايرادات النشاط نحو 71.658 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 41.179 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن البنوك حققت صافي ربح قدره 36.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وأضاف التقرير أن البنوك حققت صافي ايرادات للنشاط بقيمة 91.415 مليار جنيه، وسجلت إجمالي المصروفات نحو 54.584 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وسجل صافي العائد للقطاع المصرفي نحو 77.394 مليار جنيه .