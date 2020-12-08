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«المركزي»: أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز بنحو 90% في 7 أشهر إلى 19.2 مليار دولار

هذه القفزة تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 1:42 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 1:42 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بما يعادل 9 مليارات دولار، وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.

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ويرى هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وأضاف عادل أن أرصدة وإحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.

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وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال االسنوات الماضية.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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