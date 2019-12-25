«المركزي» : أرصدة أذون الخزانة لدى أكبر 10 بنوك ترتفع إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفعت الأرصدة القائمة لدى أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 1.603 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 ، مقابل 1.368 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2018 وفقا لتقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.

وقال التقرير الذى نشره “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن الأرصدة فى مصر لدى أكبر 10 بنوك فى مصر سجلت نحو 809 مليارات جنيها ، فى حين سجلت الأرصدة فى الخارج 255 مليار .

وأشار التقرير إلى أن رأس مال أكبر 10 بنوك ارتفع إلى 104 مليارات جنيها بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 98 مليار بنهاية سبتمبر قبل الماضي.

الاحتياطات ترتفع والمخصصات تزداد

ولفت “المركزي” إلى أن الإحتياطيات لدى أكبر 10 بنوك محلية ارتفعت من 156 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 إلى 189 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

فيما ارتفعت المخصصات بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 79 مليارا بنهاية سبتمبر 2019 ، مقابل 69 بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وبحسب البنك المركزي فإن إجمالي الديون غير المنتظمة لدى أكبر 10 بنوك محلية فى القطاع المصرفي إرتفع إلى 3.5% بنهاية خلال الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر 2019 ، بينما سجلت 4.5% على مستوى القطاع المصرفي ككل ، وفقا لتقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي الأربعاء.