المركزي:تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة 6 أكتوبر

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).

وأشار المركزي في بيان أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

وسبق أن كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المحلية بالبنوك، بقيمة 915.72 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.036 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

وأظهر تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب سجلت 814.964 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العام نحو 56.325 مليار جنيه، و فيما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 511.547 مليار جنيه .