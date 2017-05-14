المركزية للصيدلة: شرطان لاستئناف عمل المتحدون فارما

أحمد صبرى:قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إن الإدارة لن توافق على استئناف عمل مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية الا اذا أعدمت الشركة جميع التشغيلات القديمة. وكانت وزارة الصحة قد سحبت ترخيص مصنع المتحدون فارما نهاية 2015 بعد وفاة 6أطفال من بورسعيد وال

أحمد صبرى:



قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إن الإدارة لن توافق على استئناف عمل مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية الا اذا أعدمت الشركة جميع التشغيلات القديمة.

وكانت وزارة الصحة قد سحبت ترخيص مصنع المتحدون فارما نهاية 2015 بعد وفاة 6أطفال من بورسعيد والاشتباع في تسبب بعض التشغيلات التى ينتجها المصنع في وفاتهم.

وقالت زيادة فى تصريحات خاصة للمال إن المصنع لم ينته حتى الان من سحب التشغيلات القديمة ، اضافة لعدم اجتيازه كافة الشروط الفنية للتصنيع والتى يتم على اساسها استئناف العمل.

وأكدت أن المصنع بدأ بالفعل فى سحب التشغيلات القديمة وادخال تعديلات جديدة استعدادا لحصوله على رخصة العمل النهائية ، مؤكدة أن مسئولية سحب التشغيلات القديمة من الموزعين والصيدليات خاصة بالشركة وحدها .

وتعتبر المتحدون فارما أكبر منتج للمحاليل الطبية، وتستحوذ على 50%تقريبا من مبيعات السوق.