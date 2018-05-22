المركزية للسياحة بالإسكندرية تطرح مزايدات صيف 2018 العلنية

مها يونسقررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، طرح شاطئ زهراء كرير للمزايدة العلنية والكائن بمدينة برج العرب، والمُقرر انعقادها الأحد المُقبل، بقيمة تأمينية بلغت 40 ألف جنيه، والمُصنف ضمن جدول شواطئ "الخدمة لمن يطلبها".جاء ذلك إضافة إلى طرح عدد 4 ممرات وممشى للمزايدة العلنية،

مها يونس

قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، طرح شاطئ زهراء كرير للمزايدة العلنية والكائن بمدينة برج العرب، والمُقرر انعقادها الأحد المُقبل، بقيمة تأمينية بلغت 40 ألف جنيه، والمُصنف ضمن جدول شواطئ “الخدمة لمن يطلبها”.

جاء ذلك إضافة إلى طرح عدد 4 ممرات وممشى للمزايدة العلنية، تضمنت ممر الإبراهيمية بحى وسط، ممر سبورتنج بحي شرق، ممر كامب شيزار، ممر سيدي جابر، وممشى كليو باترا، وذلك بدءاً من الإثنين المُقبل وحتى الرابع من يونيو، وذلك بقيمة تأمينية بلغت 500 ألف جنيه.

ووفقاً للواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فقد تقرر استغلال كافتريا لسان العصافرة بحى المنتزه ثان، بقيمة تأمينية مؤقتة 500 ألف جنيه، فيما تُجرى مزايدة على عملية بيع الخردوات على الشواطئ المجانية بالمندرة وعملية تشغيل الألعاب المائية بالشواطئ المجانية بذات المنظقة، بقيمة تأمين مؤقت 10 آلاف جنيه لكل عملية على حدة.

ومن المُقرر فى الخامس من يونيو المُقبل طرح استغلال كافيتريا شاطئ ميامي بحى المنتزه اول، بقيمة تأمين مؤقت 100 الف جنية وشاطئ ميامى المجانى “تشغيل ليلى” بحى المنتزه اول، بتأمين 50 الف جنيه، فيما بلغت قيمة كراسة الشروط 500 جنيه لكل عملية على حدة، إضافة إلى طرح عملية حق تشغيل الألعاب المائية بالشواطئ المجانية بشواطئ ميامى وعملية بيع الخردوات على الشواطئ المجانية ، بقيمة تأمين 10 آلاف جنيه لكل عملية على حدة.

كما طرحت سياحة الإسكندرية عملية إستغلال كافتريا شاطئ السرايا بحى المنتزة اول، بقيمة تأمين 100 الف جنيه وكراسة الشروط 500خمسمائة جنيه، تشغيل الألعاب المائية بالشواطئ المجانية بالسرايا وبيع الخردوات على الشواطئ المجانية بها بقيمة تأمين 10 آلاف جنيه لكل عملية على حدة على أن تكون قيمة كراسة الشروط 300جنية لكل عملية.

وتقرر طرح استغلال كافتريا فنار المكس بحى غرب بالسابع من يونيو، بقيمة تأمين مؤقت 40 الف جنيه، بالإضافة إلى طرح استغلال كافتريا ديمتري بحى العجمى بالعاشر من يوينو ، بقيمة تأمين مؤقت تبلغ 40 الف جنيه، إضافة إلى عملية إستغلال كافيتريا بلاطات المكس بنطاق حى العجمي بقيمة تأمين مؤقت 10 آلاف لكل بلاطة على حدة، بينما بلغت قيمة كراسة الشروط 500 جنيه لكل عملية على حدة.

وقال “حجازي” إن مدة الاستغلال تبدأ لكل عملية يتم طرحها 3 سنوات بدءاً من تاريخ الإستلام، بينما تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر الإدارة العامة للعقود والمشتريات، ويُسدد التأمين المؤقت الموضح قرين كل عملية أما نقدا أو بشيك مصرفى أو بخطاب ضمان سارى المفعول لمدة أربعة أشهر وغير مقترن بأى شروط، حيث يرفق مع الطلب صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبة.