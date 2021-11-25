«المركزية» لإعادة التأمين تستهدف مضاعفة حجم أعمالها بالسوق المصرية

كشف جمعة زكي، المدير الإقليمى لشركة المركزية لإعادة التأمين فى مصر، أن الشركة تستهدف تحقيق 120 مليون جنيه فى مصر بنهاية 2021. وقال زكي إن الشركة حققت 60 مليون جنيه حجم أعمال بالسوق المصرية، وتسعى لمضاعفتها العام المقبل.

وأضاف أن جميع اكتتابات «المركزية» لإعادة التأمين تتم عن طريق مركزها الرئيسى بالمغرب، كما هي الحال فى جميع شركات إعادة التأمين، حيث يقتصر دور مكتبها فى القاهرة على دراسة الأسواق وتمثيل الشركة بنفس السوق وبعض الأسواق الأخرى.

وأوضح أن “المركزية“ بما تمتلكه من خبرات وكفاءات عالمية تتعامل فى جميع فروع التأمينات العامة والحياة، بما فى ذلك التأمين الطبى والتأمينات المتخصصة مثل العنف السياسى والأخطار الخاصة.

وتتمتع الشركة المركزية لإعادة التأمين بملاءة مالية قوية بإجمالى ميزانية قدرها 1.720 مليار دولار، وهى حاصلة على تصنيف ائتمانى AAA من مؤسسة فيتش العالمية وكذا B++ عن طريق مؤسسة A M Best للتصنيف الائتمانى.

وقال المدير الإقليمى للمركزية لإعادة التأمين فى مصر إن الشركة تتواجد فى أكثر من 50 دولة فى العالم، ولها شبكة تضم أكثر من 300 شريك أو عميل، كما يعرف بنشاط الإعادة فى أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية.

وأضاف أن المركزية تأسست عام 1960 وهى أقدم شركة إعادة تأمين موجودة حاليًّا فى أفريقيا، ومقرها الرئيسى بدولة المغرب، ولديها 4 مكاتب إقليمية هى: مكتب أبدجان بكوت ديفوار، والقاهرة بمصر، وكيجالى بروندا، وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأكد أن إستراتيجية الشركة للفترة المقبلة هى رفع مستوى التوسع بمختلف الأسواق الأفريقية وتطوير العلاقات القائمة مع شركائها المشغلين المحليين ودعم شركات التأمين المغربية وعملائها الرئيسيين، علاوة على تعظيم دور السوق المغربية على الصعيد الدولى.

واختتم أن الشركة تعمل جاهدة لتصبح مرجعًا بصناعة إعادة التأمين فى الأسواق الناشئة، من خلال توثيق علاقتها مع عملائها بهدف تزويدهم بحلول مبتكرة ومخصصة لمزيد من المرونة فى اتفاقياتها.