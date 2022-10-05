المركزي:ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي بزيادة قدرها نحو 56 مليون دولار.

وبتكون صافي الاحتياطي الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى