المركزي:أكبر 5 بنوك تحقق صافي أرباح بقيمة 36.495 مليار جنيه

أظهر تقرير المركز المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي حققت صافي ارباح بقيمة 36.495 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وكشف التقرير أن البنوك الخمسة الكبار حققت صافي عائد بلغ نحو 90.021 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي ، وبلغ صافي ايرادات النشاط 109.804 مليار جنيه بينما سجل إجمالي المصروفات 73.346 مليار جنيه.
وبلغت محفظة الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة نحو 2.660 تريليون جنيه كما سجلت ارصدة الإقراض والخصم نحو 2.528 تريليون جنيه.
وبلغ حجم ودائع العملاء لدى أكبر 5 بنوك نحو 5.070 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.