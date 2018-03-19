المركزى:55 مليار جنيه ارتفاعا فى ودائع القطاع المصرفى نهاية نوفمبر

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، إن ودائع القطاع المصرفى ارتفعت بمقدار 55 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى ، لتصل إجمالى الودائع إلى 3.273 تريليون جنيه ، مقابل 3.218 تريليون جنيه نهاية اكتوبر الماضى.وأشار المركزى فى أحدث تقاريره، إلى أن الودائع غير الحكومية "القطاع الخاص" ارتفعت بقيمة 50 مليار جنيه

أحمد الدسوقى



قال البنك المركزى، إن ودائع القطاع المصرفى ارتفعت بمقدار 55 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى ، لتصل إجمالى الودائع إلى 3.273 تريليون جنيه ، مقابل 3.218 تريليون جنيه نهاية اكتوبر الماضى.





وأشار المركزى فى أحدث تقاريره، إلى أن الودائع غير الحكومية “القطاع الخاص” ارتفعت بقيمة 50 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى، لتصل إلى 2.747 تريليون جنيه، مقابل 2.697 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى .





ولفت إلى أن الودائع الحكومية شهدت ارتفاعاً طفيفاً قدر بـ 5 مليار جنيه لتسجل إجمالى ودائع هذا القطاع نحو 525 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017 ، مقارنة بـ 520 مليار جنيه نهاية اكتوبر 2017.







