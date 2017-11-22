المركزى: 9 ملايين مشترك فى الدفع عبر المحمول بتعاملات 3 مليارات جنيه

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول عدد المشتركين فى خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول الى نحو 9 ملايين مشترك بإجمالى قيمة تعاملات بلغت 3 مليارات جنيه مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها أضاف فى بيان – الأربعاء - أن الدفع من خلال الهاتف المحمول يمثل توجهاً جدي



كشف البنك المركزى المصرى عن وصول عدد المشتركين فى خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول الى نحو 9 ملايين مشترك بإجمالى قيمة تعاملات بلغت 3 مليارات جنيه مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها

أضاف فى بيان – الأربعاء – أن الدفع من خلال الهاتف المحمول يمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي

لفت الى أن حساب المحفظة الخاص بالهاتف المحمول للعميل “المستبعد ماليا” يمثل بوابة دخوله للخدمات المالية والمصرفية الرسمية والتي تمكنه وتتيح له الحصول على خدمات مصممة له خصيصا لتتناسب مع إمكاناته و مستوى دخله بسعر مناسب وأمان تام وأداء فعال

أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 النسخة الجديدة للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول



ويشارك المركزى ، اليوم ، كراعى لفاعليات معرض القاهرة الدولى الرابع للإبتكار الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة بأرض المعارض.

يضم المعرض أكثر من 530 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وإبتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي لأكثرمن 140 ابتكاراٌ و35 مشروع من الحاضنات والشركات التكنولوجية الناشئة، و أكثر من 50 من الإبتكار المجتمعي للإفراد.

قالت وكيل محافظ مساعد قطاع التطويرالمصرفي بالبنك المركزى المصرى نرمين الطاهرى أن منهجية البنك المركزى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على ضرورة مساهمة البنوك فى تحقيق الأهداف القومية من خلال تذليل العقبات للحصول على الدعم والتمويل اللازم وتهيئة البيئة الداعمة لهذا القطاع الهام