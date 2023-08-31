«المركزى» :5.791 تريليون جنيه حجم الودائع بالعملة المحلية فى البنوك بنهاية يوليو الماضى

ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 5.791 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى ، مقارنة مع 5.722 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق له وفقا للبنك المركزى المصرى.

وأضاف “المركزي” – في تقرير حديث صادر عنه اليوم- عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.105 تريليون جنيه ، مقابل 1.0517 تريليون خلال فترة المقارنة.

كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 4.685 تريليون جنيه، مقابل 4.671 تريليون.

ووصلت ودائع قطاع الأعمال العام إلى 82.728 مليار جنيه، مقارنة مع 843.75 مليار في الشهر السابق له، والقطاع الخاص 297.813 مليار مقارنة مع 310.75 مليار، والقطاع العائلي 4.304 تريليون، مقارنة مع 4.275 تريليون.