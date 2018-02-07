المركزى: 4.8 مليار جنيه زيادة فى قروض القطاع العائلى

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، إن قروض القطاع العائلى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بنحو 4.8 مليار جنيه، لتصل الى 248.6 مليار جنيه فى أكتوبر 2017، مقابل 243.8 مليار فى سبتمبر من العام نفسه.وأوضح فى أحدث تقاريره، أن قروض الصناعة مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية شهدت ارتفاعاً قدر ب

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، إن قروض القطاع العائلى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بنحو 4.8 مليار جنيه، لتصل الى 248.6 مليار جنيه فى أكتوبر 2017، مقابل 243.8 مليار فى سبتمبر من العام نفسه.

وأوضح فى أحدث تقاريره، أن قروض الصناعة مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية شهدت ارتفاعاً قدر بـ 1.1 مليار جنيه، فى أكتوبر 2017 ليصل الى 378.7 مليار جنيه، مقابل 377.6 مليار فى سبتمبر الماضى.

فى حين أشار الى أن القروض الموجهة لقطاع التجارة ارتفعت بمقدار 1.7 مليار جنيه، نهاية أكتوبر 2017، لتسجل نحو 103.3 مليار جنيه مقارنة بـ 101.6 مليار نهاية سبتمبر 2017.

وكانت قروض القطاع المصرفى قد ارتفعت بنحو 10 مليارات جنيه، خلال أكتوبر الماضى، لترتفع إلى 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.414 تريليون نهاية سبتمبر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن المركزى.

