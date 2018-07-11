المركزى: 36 مليار جنيه انخفاضًا بمحفظة الأوراق المالية بالبنوك بالربع الأول

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى، عن انخفاض محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بقيمة 36 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، لتتراجع من 1.698 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017، إلى 1.662 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018.وقال المركزى، فى أحدث تقاريره، اليوم الأربعاء، إن الأوراق المالية بالعملة المحلية هى ا

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى، عن انخفاض محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بقيمة 36 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، لتتراجع من 1.698 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017، إلى 1.662 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018.

وقال المركزى، فى أحدث تقاريره، اليوم الأربعاء، إن الأوراق المالية بالعملة المحلية هى السبب فى الانخفاض، وتراجعت بقيمة 41 مليار جنيه نهاية مارس 2018، لتصل إلى 1.212 تريليون جنيه، مقابل 1.253 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن الأوراق المالية بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل طفيف قدر بـ 5 مليارات جنيه، لتصل إلى 449 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، مقابل 444 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.