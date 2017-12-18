المركزى: 13 مليار جنيه زيادة فى القروض بنهاية سبتمبر

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، اليوم الاثنين، إن إجمالى أرصدة الاقراض لدى القطاع المصرفى ارتفعت بقيمة 13مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى ، لتصل الى 1.414 تريليون جنيه مقابل 1.401 تريليون جنيه نهاية اغسطس الماضى .وأشار المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية ، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى ارتفعت بن

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، اليوم الاثنين، إن إجمالى أرصدة الاقراض لدى القطاع المصرفى ارتفعت بقيمة 13مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى ، لتصل الى 1.414 تريليون جنيه مقابل 1.401 تريليون جنيه نهاية اغسطس الماضى .

وأشار المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية ، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى ارتفعت بنحو 6 مليار جنيه لتصل إلى 356مليار جنيه فى سبتمبر الماضى ، مقابل 350 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضى.

ولفت إلى أن القروض الموجهة للقطاع “الخاص” زادت بنحو 7 مليار جنيه ، لترتفع إجمالى القروض الموجهة لهذا القطاع من 1.051 تريليون جنيه فى أغسطس الماضى إلى 1.058 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى.