المركزى: 108 مليارات جنيه زيادة بمحفظة الأوراق المالية خلال عام

أحمد الدسوقى قال البنك المركزى، إن إجمالى محفظة الأوراق المالية بالبنوك، ارتفعت 108 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2017، لتصل 1.698 تريليون جنيه، مقابل 1.590 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وأشار البنك، فى أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن الأوراق المالية بالعملة…

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، إن إجمالى محفظة الأوراق المالية بالبنوك، ارتفعت 108 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2017، لتصل 1.698 تريليون جنيه، مقابل 1.590 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأشار البنك، فى أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن الأوراق المالية بالعملة المحلية ارتفعت بمقدار 125 مليار جنيه، خلال العام الماضى، لتسجل 1.253 تريليون جنيه بنهاية 2017، مقابل 1.128 تريليون جنيه بنهاية 2016.

ولفت إلى أن الأوراق المالية بالعملة الأجنبية تراجعت 17 مليار جنيه نهاية العام الماضى، لتصل إلى 444.315 مليار جنيه، فى نهاية ديسمبر 2017، فى مقابل 462.081 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.