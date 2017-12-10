المركزى: 1.6 مليار دولار صافى استثمار أجنبى مباشر فى الربع الأول

أحمد الدسوقى كشف بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى – اليوم الأحد – عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل قدر بـ 6.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالى ، مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى. ولفت الى ان الاستثمار الا



أحمد الدسوقى

كشف بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى – اليوم الأحد – عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل قدر بـ 6.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالى ، مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

ولفت الى ان الاستثمار الاجنبى المباشر حقق اجمالى تدفق للداخل قدر بـ 3مليار دولار فى حين سجل اجمالى التدفق للخارج 1.4 مليار دولار ، مشيرا الى ان اجمالى صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر بلغ 1.6 مليار دولار كنتيجة اساسية لزيادة صافى الاسثتمار فى قطاع البترول بمعدل 84.2% .