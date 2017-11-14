المركزى يوقع صفقة تمويل مع بنوك عالمية بقيمة 3.2 مليار دولار

خالد بدر الدين كشف محافظ البنك المركزى عن توقيع اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك العالمية بقيمة 3.2 مليار دولار منها 2 مليار دولار كان البنك قد حصل عليها العام الماضى فى إطار عمليات بيع وإعادة شراء لسندات دولية طرحتها وزارة المالية فى بورصة ايرلندا. يتزامن الإتفاق الجديد مع اتجاه الحكومة لت

خالد بدر الدين

كشف محافظ البنك المركزى عن توقيع اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك العالمية بقيمة 3.2 مليار دولار منها 2 مليار دولار كان البنك قد حصل عليها العام الماضى فى إطار عمليات بيع وإعادة شراء لسندات دولية طرحتها وزارة المالية فى بورصة ايرلندا.

يتزامن الإتفاق الجديد مع اتجاه الحكومة لتدعيم الاحتياطى الأجنبى والاستعداد لسداد مدفوعات ديون أجنبية بحوالى 14 مليار دولار ، حسب نشرت وكالة بلومبرج

وأعلن البنك المركزى ، قبل أسابيع ، عن مفاوضات لتجديد ودائع مستحقة للسعودية والإمارات بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار

واستطاعت مصر زيادة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 37 مليار دولار منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى لإنهاء أزمة الدولار التى أنهكت الاقتصاد ولكن هذه الزيادة تزامن معها قروض خارجية ثقيلة و ارتفاع الدين الأجنبى إلى 79 مليار دولار فى يونيو الماضى بالمقارنة مع 55.8 مليار دولار فى يونيو من العام الماضى غير أن طرق عامر أكد إن البنوك تدفق عليها 80 مليار دولار منذ قرار التعويم.

وجاء فى أحدث بيانات البنك المركزى أن مصر عليها أن تسدد 14 مليار دولار دين أصلى وفوائد خلال العام المقبل فى الوقت الذى وافقت فيه الدول الدائنة مثل السعودية والإمارات على تأجيل سداد ديونهما إلى العام القادم كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكان البنك المركزى أعلن إن الزيادة فى الدين الأجنبى جاءت بسبب التمويل قليل التكلفة و طويل الأجل بينما كررت وزارة المالية مرارا الدين الخارجى مازال فى حدود المستويات الآمنة ولكن الدين الخارجى قفز إلى 34 % من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو الماضى من 17 % فى نفس الفترة من العام الماضى كما زادت خدمة الدين الأجنبى إلى 13 % من 10 % من الإيرادات السنوية الحالية.