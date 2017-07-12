المركزى يوسع مظلة إقراض الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى بفائدة 5%

محمد سالمقرَّر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2017، تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو

محمد سالم

قرَّر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2017، تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلًا من مليون جنيه) وحتى أقل من 50 مليون جنيه؛ ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016.





يأتي هذا القرار مساندًا لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات؛ حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.