المركزى يوافق على تعديل العلامة التجارية لبنك التنمية والعمال

سيد بدر وافق البنك المركزى المصرى، على تعديل العلامة التجارية لبنك التنمية الصناعية والعمال، ضمن خطة إعادة هيكلته، التى تستهدف تعزيز دوره فى جميع الأنشطة المصرفية. قال مسئول بالبنك لـ «المال»، إنه بصدد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على التعديل قريبا، مرجحًا أن يكون الا

سيد بدر

وافق البنك المركزى المصرى، على تعديل العلامة التجارية لبنك التنمية الصناعية والعمال، ضمن خطة إعادة هيكلته، التى تستهدف تعزيز دوره فى جميع الأنشطة المصرفية.

قال مسئول بالبنك لـ «المال»، إنه بصدد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على التعديل قريبا، مرجحًا أن يكون الاسم الجديد “التنمية الصناعية”، وأن يتم العمل به خلال النصف الأول من العام الجارى.

وخضع البنك لخطة إعادة هيكلة أسفرت عن نمو 132.5 % فى المركز المالى، خلال العام الماضى، ليصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، مقابل 8.6 مليار فى 2016، كما ارتفعت محفظة تمويل الشركات الكبرى 38 %، مسجلة 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، تبعًا لتقرير البنك الأسبوع الماضى.

وأوضح المصدر، أنه يجرى العمل على فجوة الخسائرة المُرحلة، وتبلغ نحو 800 مليون جنيه، نزولا من 1.3 مليار جنيه بعد استغلال أرباح العام الماضى.

وكما يبلغ رأسمال البنك 500 مليون جنيه فقط، يعتزم البنك تدعيمه،بعد الانتهاء من هيكلة فجوة الخسائر، وأضاف أن البنك يأمل فى تحقيق ربح بقيمة 1.25 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى.

وفيما يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، لفت إلى أن البنك اتفق مع بيكر تيللى – وحيد عبد الغفار وشركاه، على تطبيقه، مؤكدًا أن فجوة الخسائر لن تمنع ذلك.