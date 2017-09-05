المركزى يوافق على تعديلات مجلس إدارة كريدى أجريكول

رجب عزالدين أعلن بنك كريدى أجريكول مصر، عن حصوله على موافقة البنك المركزى بخصوص التعديلات التى أجريت على مجلس الإدارة. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المركزى وافق على تعيين عاصم محمد فهمى رئيساً غير تنفيذاً لمجلس الإدارة، كما وافق على تعيين بيير فرانسوا سرج فيناس كع

رجب عزالدين



أعلن بنك كريدى أجريكول مصر، عن حصوله على موافقة البنك المركزى بخصوص التعديلات التى أجريت على مجلس الإدارة.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المركزى وافق على تعيين عاصم محمد فهمى رئيساً غير تنفيذاً لمجلس الإدارة، كما وافق على تعيين بيير فرانسوا سرج فيناس كعضو منتدب بمجلس إدارة البنك، ممثلا لكريدى أجريكول فرنسا.

كما وافق البنك على تعديل صفة فرانسو إدوارد دريون من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ليصبح عضوًا غير تنفيذى ممثلا لكريدى أجريكول فرنسا بدلا من مارك أوليفية تريستان أوبنهايم.

وتحتاج ست بنوك مدرجة بالبورصة المصرية إلى زيادة رأسمالها ليبلغ 1.5 مليار جنيه، لتتماشى مع مقترحات قانون الجهاز المصرفي الجديد.

ونص مقترح القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كل من شركات الصرافة إلى 20 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه.

وتتجه الأنظار إلى بنوك الاتحاد الوطني، وبنك البركة، وكريدي أجريكول، والمصري لتمية الصادرات، والتعمير والإسكان، والكويت الوطني.