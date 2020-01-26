«المركزى» ينهى المرحلة الثانية من تطوير نظام الإيداع والقيد خلال 2020

من المتوقع الانتهاء من مشروع التسوية اللحظية بالدولار خلال العام الحالى

قال البنك المركزى إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء نظام الإيداع والقيد المركزى ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بأذون وسندات الخزانة خلال العام الحالى .

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى یھدف المشروع إلى میكنة جميع عملیات القید والإیداع للأوراق المالیة الحكومیة وما یرتبط بھا من تسویة ومقاصة، وتفعیل السوق الثانوية بأفضل الممارسات الدولیة والمعاییر العالمیة.

بالإضافة إلى رفع كفاءة وسلامة المعاملات للأوراق المالیة الحكومیة وإطلاق النظام الإلكترونى للإیداع والقید المركزى CSD ونظام إدارة الضمانات CMS ومنصة التجارة الالكترونیة للأوراق المالیة ETP.

تدشين نظام التسوية اللحظية بالدولار

وأوضح المركزى أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع التسوية اللحظية بالدولار خلال هذا العام ، والذي یھدف المشروع إلى تضمین المعاملات بالعملة الأجنبیة (الدولار الأمریكى) بین البنوك المصریة داخل نظام التسویة اللحظیة بھدف تقلیل الزمن والتكلفة الخاصة بتسویة المدفوعات.

مشروع تحدیث نظام SunGard

وقال البنك المركزى إنه تم الانتھاء من تجھیز النظام بالإصدار الجدید على البیئة التشغیلیة ، ونقل جمیع التقاریر ( Reports Migration (على النظام ویتم حالیا الانتھاء من اختبارات قبول النظام تمھیدا للإطلاق الفعلى ، ويهدف المشروع إلى تحدیث نظام السیولة Treasury الخاص بقطاع الأسواق.

مدفوعات وزارة المالیة GOV-e:

یھدف المشروع الى تحدیث البرامج الخاصة بمدفوعات وزارة المالیة.، وقال البنك المركزي إنه تم الانتھاء من تجھیز البیئة التشغیلیة والبرامج بالتعاون مع شركة بنوك مصر لإطلاق المرحلة الأولى من مدفوعات وزارة المالیة والتي تشمل تنفیذ أوامر التحویل لصالح البنوك لتسویة المدفوعات الحكومیة وتنفیذ أوامر التحویل لصالح حسابات داخل البنك المركزى .

كما تم الانتھاء من اختبارات التكامل مع وزارة المالیة وشركة بنوك مصر، ویتم حالیا اختبارات القبول والتدریب لمستخدمى النظام وتجھیز البنوك والبیئة التشغیلیة تمھیدا للإطلاق الفعلى فى دیسمبر ٢٠١٩.