المركزى ينفى تحريك الفائدة على شهادت الاستثمار مرتفعة العائد

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن البنك المركزى، الأنباء التى تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وقروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة 2% الأسبوع الما



أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن البنك المركزى، الأنباء التى تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وقروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة 2% الأسبوع الماضي.

وأكد المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، نقلاً عن “المركزي” أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقاً لرؤية وسياسة كل بنك على حدة.

وقال إن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و 12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيتها.

وأشار إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، مشيرا إلى أن البنوك ستقوم بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال 4 سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهراً حتى الآن.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد استبعد فى وقت سابق لـ”المال” أى تعديل فى أسعار الفائدة على مبادرات البنك الخاصة بالتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة وتجديد الفنادق وتمويل السلع الوسيطة لقطاع الصناعة على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة.

على الجانب الآخر، نفى مركز المعلومات انتشار أسماك قرش الماكو في شواطئ العين السخنة, مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة البيئة ومحافظة السويس، ونفتا صحة تلك الأنباء، وأكدتا عدم ورود أي بلاغات بظهور أسماك قرش سواء من القرى السياحية أو من قائدي المراكب وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف للإضرار بالسياحة المصرية.