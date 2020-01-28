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البنك المركزى ينشر تقرير السياسة النقدية «نص كامل»

تحليل لميزان المدفوعات ونمو النتاج المحلى والتضخم والسيولة
المال - خاص 4:23 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 4:23 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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نشر البنك المركزى المصرى ، اليوم الثلاثاء ، تقريره الربع سنوى عن تحليل آداء ومؤشرات السياسة النقدية فى ظل عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال المركزى إنه تم اعتماد 30 أكتوبر 2019 كآخر موعد لاستيفاء البيانات الواردة بالتقرير ، مشيرا الى أن بعض البيانات قد تكون مبدئية او قابلة للمراجعة.

وقد تم تحديث بعض البيانات منذ ذلك الحين والتي تتعلق على سبيل المثال وليس الحصر بمعدل التضخم لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019 . كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر2019 .

وسوف يتم ادراج تلك البيانات وكافة التطورات الاقتصادية الاخرى في تقرير السياسة النقدية القادم.

نص تقرير السياسة النقدية

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بقلم المال - خاص

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