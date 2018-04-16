المركزى يمد فعاليات الشمول المالى إلى أسبوعين

سيد بدر: وافق البنك المركزى المصرى، على مد فعاليات أسبوع الشمول المالى، المقرر أن تبدأ اليوم إلى أسبوعين، حتى نهاية أبريل الحالى. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن المد يرجع لرغبة البنك المركزى فى زيادة حملات التوعية للفئات الأقل دخلاً،…

سيد بدر:

وافق البنك المركزى المصرى، على مد فعاليات أسبوع الشمول المالى، المقرر أن تبدأ اليوم إلى أسبوعين، حتى نهاية أبريل الحالى.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن المد يرجع لرغبة البنك المركزى فى زيادة حملات التوعية للفئات الأقل دخلاً، ضمن خطته لنشر المنتجات المالية لجميع فئات المجتمع.

وبدأ البنك المركزى العام الماضى، الاحتفال بالأسبوع العربى للشمول المالى، فى الأسبوع الأخير من أبريل كل عام، ووجه بنوك القطاع المصرفى بفتح فروعها للعملاء من مختلف الفئات لفتح حسابات مجانية، كما طالبهم بخروج قوافل توعية للعملاء بالنوادى، والمناطق النائية.

وأعلن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أن 36 بنكا شاركت فى أسبوع الشمول المالى، وتم خلاله فتح حسابات مصرفية بنحو 81 ألف حساب بمتوسط 3 الآف جنيه لكل حساب، وبلغت قيمة الأموال التى جمعتها البنوك خلال تلك المبادرة 290 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الاحتفالات العام الجارى، ستشهد فعاليات إضافية إلى جانب فتح الحسابات المجانية للعملاء، كما سيتم إطلاق حملات للتثقيف المالى لفئات المجتمع المختلفة، مع تواجد أكبر بالمناطق النائية والمدارس والنوادى الرياضية.

ولفت إلى أن الفعاليات ستشهد عمل مشترك مع مراكز الشباب والرياضة، واهتمام بالمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومحدودى الدخل، من خلال التواصل المباشر مع منظمات المجتمع المدنى لتحقيق التواصل بين البنوك، وجميع فئات المجتمع خاصة هؤلاء الذين لم يتلقوا حظًا وفيرًا من التنمية.

ويوافق يوم 27 أبريل من كل عام “اليوم العربى للشمول المالي”، الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، واتخذت مصر خطوات نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالى، من خلال تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفى.

وتعتبر مصر من الدول المتأخرة فى تحقيق الشمول المالى، ووفقا لتقريرGlobal Findex 2015، فإن %13.7 من البالغين لديهم حسابات بنكية بنهاية 2014، كما أن نحو 4.1 % لديهم حسابات توفير بالقطاع الرسمى، و%6.3 فقط حاصلين على قروض من القطاع الرسمى فى مصر، بنهاية نفس الفترة.