المركزى يكشف أسباب تباطؤ التضخم الشهرى فى يونيو

هبة حامدارجع البنك المركزى المصرى ، تباطؤ المعدلات الشهرية للتضخم فى يونيو الماضى ، الى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة والدواجن والأسماك والمأكولات البحريةوسجل المعدل الشهري للتضخم 0.82% في يونيو مقارنة ب 1.67% في مايو الماضي، بينما استقر المعدل السنوي للتضخم العام مدعومًا بتأثير ف

هبة حامد

ارجع البنك المركزى المصرى ، تباطؤ المعدلات الشهرية للتضخم فى يونيو الماضى ، الى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية

وسجل المعدل الشهري للتضخم 0.82% في يونيو مقارنة ب 1.67% في مايو الماضي، بينما استقر المعدل السنوي للتضخم العام مدعومًا بتأثير فترة الأساس عند مستوى 29.76% مقارنة ب 29.71 خلال نفس الفترة.

وأشار “المركزي” فى تحليله لمعدلات التضخم ، اليوم الأحد ، الى هبوط أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.63% فيما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 3.79%، ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة 0.43 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما لفت الى ارتفاع أسعار اللحوم خلال الشهر الماضى بنحو 3.04% ، فيما انخفضت أسعار الدواجن 1.81%، ليساهما مجتمعين بنسبة 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم.

أيضا سجلت أسعار الأسماك والمأكوﻻت البحرية انخفاضًا بلغ 1.03% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدلات الشهرية للتضخم

وقال البنك المركزى أن أسعار الألبان شهدت ارتفاعا بنسبة 6.96% والبيض بنسبة 13.87%،ليساهما مجتمعين بنسبة 0.44 نقطة مئوية فى معدلات التضخم

كما أكد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظً للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي بنسبة 4.08% لتساهم بنسبة قدرها 0.45 نقطة مئوية في المعدل الشهري العام للتضخم وهو ما أرجعه المركزي في بيانه التحليلي إلى زيادة أسعار الأحذية والملابس بالتزامن مع عيد الفطر.

وبينما استقرت أسعار الخدمات المدفوعة، سجلت أسعار الخدمات الأخرى ارتفاعًا طفيفًا لتساهم بنسبة 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري العام للتضخم، وهو ما أرجعه بيان المركزي التحليلي إلى زيادة أسعار خدمات رحلات الحج والعمرة وكذلك خدمات المطاعم.

يشار الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك أقرت فى إجتماعها الخميس ، قبل الماضى ، زيادة الفائدة على الجنيه بنحو 200 نقطة أساس لتصل الى 18.75% و 19.75% على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة على التوالى ، وعزت اللجنة قرارها الذى وصفته بـ “المؤقت” الى ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة للرغبة فى الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه ، لافتة الى استهدافها تخفيض معدلات التضخم لمستوى 13% بحلول الربع الأخير من العام المقبل.