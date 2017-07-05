المركزى يكشف أسباب الارتفاع الطفيف للاحتياطي الأجنبي

هبة محمد أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني منذ قليل، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بصورة طفيفة خلال الشهر الماضي، بواقع 179 مليون دولار ليصل إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو، مقابل 31.126 مليار دولار نهاية مايو. وأشار البنك إلى أن رصيد العملات الأجنبية أسهم في زيادة إجمالي الاحتياطي إذ

هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني منذ قليل، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بصورة طفيفة خلال الشهر الماضي، بواقع 179 مليون دولار ليصل إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو، مقابل 31.126 مليار دولار نهاية مايو.

وأشار البنك إلى أن رصيد العملات الأجنبية أسهم في زيادة إجمالي الاحتياطي إذ ارتفع بنحو 210 مليون دولار، محققاً 27.904 مليار دولار في يونيو، مقابل 27.694 مليار دولار نهاية مايو، كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة SDRs بواقع 6 ملايين دولار إلى 770 مليون دولار.

بينما انخفضت أرصدة الاحتياطي من الذهب بصورة طفيفة بنحو 35 مليون دولار إلى 2.602 مليار دولار، مقابل 2.637 مليار دولار نهاية مايو، كما تراجعت القروض الممنوحة من صندوق النقد بنحو 4 ملايين دولار إلى 31 مليون دولار نهاية يونيو.

كان مجلس الوزراء قد أعلن منذ يومين أن رصيد مصر من الاحتياطات الدولية بلغ 32 مليار دولار نهاية يونيو، وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، وأوضح المجلس في تقرير صادر عنه، أن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ارتفعت خلال 2017 لتصل إلى 9.7 مليار دولار، كما شهد عجز الميزان التجارى تحسنا.