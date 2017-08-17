المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

المال- خاصقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% . وأوضح المركزي في بيان له مساء اليوم، أن م

المال- خاص

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%

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وأوضح المركزي في بيان له مساء اليوم، أن معدلات التضخم استمرت في الارتفاع كما كان متوقعاً، بسبب الزيادات في أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، و خاصة على أسعار السلع الغذائية والخدمات والنقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.

وأضاف البيان، أنه علاوة على ذلك ارتفعت بعض السلع المحددة إداريا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة و التليفون الأرضي وزيوت السيارات والمنتجات الطبية،

وكان محللون وبنوك استثمار ومصرفيون أجمعوا في تقرير سابق أعدته “المال” على استبعاد اقدام البنك المركزى على تحريك على عائد الكوريدور، مرجحين إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية %18.75 للإيداع، و%19.75 للإقراض لليلة واحدة، دون اى تغيير.

وأكدوا أن الزيادات الأخيرة فى الفائدة كافية لتحجيم الموجة التضخمية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وآخرها رفع أسعار الوقود والكهرباء وتقليص دعم الطاقة جزئياً.