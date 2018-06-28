المركزى يفاوض المالية لتحمل دعم فائدة التمويل العقارى

استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولىضخ 350 مليون من الشريحة الأولى للشركات.. والموافقة على 500 مليون جنيه إضافية كتب - أحمد الدسوقى: يجرى البنك المركزى المصرى مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية تستهدف قيام الأخيرة بتحمل دعم الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها مطلع 2014 للمس

استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى

ضخ 350 مليون من الشريحة الأولى للشركات.. والموافقة على 500 مليون جنيه إضافية



كتب – أحمد الدسوقى:



يجرى البنك المركزى المصرى مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية تستهدف قيام الأخيرة بتحمل دعم الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها مطلع 2014 للمساهمة فى توفير مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك فى تصريحات لـ«المال» على هامش تكريم الاتحاد المصرى للتمويل العقارى لرموز القطاع، أمس الأول، إن المركزى يسعى لتجديد المبادرة عقب استهلاك الشريحة الثانية البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه.

وعن التوصيات الصادرة من صندوق النقد الدولى بشأن نقل المبادرة وغيرها من مبادرات دعم الفائدة إلى الموازنة العامة للدولة، قالت إن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لتحملها الفائدة المدعومة الخاصة بالمبادرة من خلال الموازنة العامة للدولة، متوقعة التوصل إلى رؤية واضحة بشأنها فى غضون 6 أشهر.

كان صندوق النقد الدولى، قد أصدر توصيات للبنك المركزى أواخر العام الماضى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، عن الاتفاق مع البنك المركزى على تشكيل لجنة تجتمع مرة على الأقل كل شهر بغرض التنسيق فى الملفات المشتركة بينهما.

فى المقابل أكدت نائب المحافظ، أن المبادرة أحدثت رواجاً كبيراً فى مجال التمويل، من خلال ضخ ما يزيد عن 14.5 مليار جنيه، لافتة إلى أن البنوك تضخ أكثر من مليار جنيه شهرياً، وبالتالى فمن المتوقع الانتهاء من استهلاك الشريحة الثانية التى أتاحها البنك بقيمة 10 مليارات جنيه قبل نهاية العام.

وذكرت أن المبادرة بوضعها الحالى مقبولة للغاية، ولا داع لإدخال تعديلات عليها حالياً، خاصة أنها وفرت آلاف الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، وهو هدفها الرئيسى.

وأطلق «المركزى» المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، سمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنوياً.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس 2017.

فى السياق ذاته، قالت نائب محافظ المركزى، إن الشركات المشاركة البالغ عددها 7 شركات، ضخت مالا يقل عن 350 مليون جنيه من الشريحة الأولى التى تم تخصيصها لها بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن البنك وافق منذ أيام على إتاحة شريحة أخرى لها بنفس القيمة.

وأشارت إلى أنه تم احتجاز أرباح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى على مدار السنوات الماضية، إلى أن تم زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه، لافتة إلى صرف أرباح العام الماضى فقط للمساهمين.