المركزى يفاوض التنمية الصينى لاقتراض مليار دولار

بينج: المباحثات فى مراحلها النهائية.. والإعلان قريباقفزة مرتقبة فى استثمارات بكين فى مصر بواقع 500 مليون دولار.. وتراجع فى التبادل التجارىكتبت ـ هاجر عمران وسمر السيد:دخلت مفاوضات بنك التنمية الصيني مع البنك المركزى المصرى، مراحلها النهائية، يحصل بمقتضاها الأخير على تمويلات بأكثر من مليار دولا

بينج: المباحثات فى مراحلها النهائية.. والإعلان قريبا

قفزة مرتقبة فى استثمارات بكين فى مصر بواقع 500 مليون دولار.. وتراجع فى التبادل التجارى

كتبت ـ هاجر عمران وسمر السيد:

دخلت مفاوضات بنك التنمية الصيني مع البنك المركزى المصرى، مراحلها النهائية، يحصل بمقتضاها الأخير على تمويلات بأكثر من مليار دولار، بخلاف نحو 900 مليون توصل الجانبان لاتفاق بشأنها العام الماضى.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ «المال» للمستشار التجارى والاقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة هانج بينج، وذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدها أمس للحديث عن مستجدات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وتوقع أن يتم التوصل قريبا لاتفاق، مشيرا إلى أن 5 مؤسسات ممثلة فى بنك التنمية الصينى، والتصدير والاستيراد، ومصرف التنمية الآسيوى، وشركة آى سى بى سى، وشركة sinosure أبرمت تعاقدات بإجمالى 5 مليارات دولار مع شركاء مصريين خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن البنك المركزى وقع مع نظيره الصينى فى 2016 على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، وأكد أنه قد لعب دورا مهما فى تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية إلى جانب مقابلة متطلبات صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار.

وقال إنه يمكن لمصر استخدام العملات الصينية لإنعاش حركة التجارة والاستثمار، مضيفا أن بلاده تتوقع مواصلة التحسن الاقتصادى، خاصة مع اكتشافات الغاز الطبيعى، كما أن الحكومة استطاعت الفترة الماضية اتخاذ إجراءات إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار.

وفى إطار متصل توقع بينج ارتفاع حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بواقع نصف مليار دولار لتصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن تلقى السفارة عديدا من الاستفسارات عن مناخ الاستثمار المحلى.

وأشار إلى إعلان عدد من الشركات ضخ استثمارات جديدة، منها استكمال شركة جوشى المرحلة الثالثة من مصنع إنتاج الفايبر جلاس بالعين السخنة، بقيمة 170 مليون دولار، لتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 200 ألف طن سنويا، فضلا عن استثمارات لشركات مثل «نيو هوب» و«بولدر» و«دايون للدراجات النارية» و«تيدا» و«الملاك الخميرة».

ولفت إلى أن البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية «AIIB»، بدأ ضخ تمويلات فى مصر من خلال قرض بـ210 ملايين دولار خلال العام الحالى، لأحد مشروعات الطاقة الشمسية.

وفى قطاع التجارة، قال بينج إن حجم التبادل بين البلدين سجل فى الـ9 شهور الأولى من العام الحالى نحو 7.8 مليار دولار، بانخفاض %11.3 عن الفترة نفسها من العام الماضى علما بأن 2015 كان عام الذروة للتجارة بتسجيل 12.9 مليار.

وأكد أن الصين تسعى لتعزيز التبادل التجارى مع مصر وتحسين العجز القائم، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف فتح مجال جديد للاستيراد من مصر من خلال «البلح»، بعد استيراد البرتقال خلال الفترة الماضية.