بنـــوك

المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان

محمد سالم حدد البنك المركزى توقيت عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا بالنسبة للموظفين، ومن التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا بالنسبة للعملاء.