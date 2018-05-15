بنـــوك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان محمد سالم حدد البنك المركزى توقيت عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا بالنسبة للموظفين، ومن التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا بالنسبة للعملاء. 10:27 ص, الثلاثاء, 15 مايو 18 10:27 ص, الثلاثاء, 15 مايو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر محمد سالم حدد البنك المركزى توقيت عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا بالنسبة للموظفين، ومن التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا بالنسبة للعملاء. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر