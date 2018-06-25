المركزى يعدّل ضوابط فتح حسابات جمع التبرعات





محمد سالم



سمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بفتح حسابات مصرفية لصالح الجمعيات الأهلية بغرض جمع التبرعات بشرط عدم تفعيلها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التضامن الإجتماعى.



كان البنك قد حظر ، نهاية مايو الماضى ، القيام بتلك الخطوة دون تأكد البنوك – مسبقا – من حصول الجمعيات على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي .



بينما أرسل تعليمات جديدة ، أمس ، سمح فيها بفتح الحسابات على آلا يتم جمع تبرعات من خلالها الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التضامن ، مشيرا الى أن الوزارة تشترط تقديم طلب ترخيص جمع التبرعات “موضحا به رقم الحساب المراد الجمع عليه” مما استلزم السماح بفتح حسابات لتلك الجمعيات قبل الحصول الترخيص .



وحذر “المركزي” البنوك من إدراج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من قبل العملاء وذلك دون الحصول على ترخيص بجمع المال بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي والمنظمة وفقا لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

