«المركزى» يعتزم طرح 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية «فئة 20»

قال خالد فاروق، وكيل المحافظ لدار مطبعة النقد إن «البنك المركزى» يستهدف طرح 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا المصنوعة من مادة «البوليمر» نهاية العام الجارى.

وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم إصدار العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا فور الانتهاء من التصميمات والموافقات النهائية عليها.

وأوضح فاروق أن «المركزى» يصمم فئة 20 جنيهًا البلاستيكية بطريقة (برايل) مراعاة لذوى الهمم، وذلك ضمن مجهودات الدولة فى تعزيز انخراطهم بالمجتمع، مشيرا إلى إمكانية تعميم طريقة برايل على جميع العملات البلاستيكية بما فيها فئة 10 جنيهات.

وكان البنك المركزى قد طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة “البوليمر” الشهر الجارى، بعد استخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم بدار الطباعة الجديدة فى العاصمة الإدارية، وفقا لبيان سابق من البنك.

وأشار وكيل المحافظ إلى أنه قد تمت طباعة نحو 2 مليار جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية «بوليمر» الجديدة فئة 10 جنيهات، وتمت إتاحتها للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى طباعة كميات جديدة من فئة العشر جنيهات البلاستيكية مرهون بحاجة السوق.

وتابع: «إذا احتاجت السوق إلى طباعة فئة 10 جنيهات بطريقة (برايل) لذوى الهمم سنفعل ذلك، وإمكانية التعديل على التصميم متاحة إذا لزم الأمر».

وذكر البنك المركزى المصرى أن طرح العملة الجديدة يأتى فى ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية فى تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتمشى مع برامج التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضى الذى يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.